Holy Coin pris i dag

Sanntids Holy Coin (HOLY) pris i dag er $ 0.00039406, med en 0.88% endring de siste 24 timene. Nåværende HOLY til USD konverteringssats er $ 0.00039406 per HOLY.

Holy Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 396,449, med en sirkulerende forsyning på 999.94M HOLY. I løpet av de siste 24 timene HOLY har den blitt handlet mellom $ 0.00037782(laveste) og $ 0.00041138 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.01553962, mens tidenes laveste notering var $ 0.00004415.

Kortsiktig har HOLY beveget seg -1.22% i løpet av den siste timen og -15.59% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Holy Coin (HOLY) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Holy Coin er $ 396.45K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOLY er 999.94M, med en total tilgang på 999938633.444213. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 396.45K.