Holograph (HLG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Holograph (HLG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Holograph (HLG) Informasjon Holograph is an omnichain tokenization protocol. Holograph is an omnichain tokenization protocol, enabling asset issuers to mint natively composable omnichain tokens. Holograph has been used to mint millions of onchain assets, making it one of the most widely used protocols for cross-chain asset production and distribution. Offisiell nettside: https://www.holograph.xyz/ Teknisk dokument: https://docs.holograph.xyz/

Holograph (HLG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Holograph (HLG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 128.51K $ 128.51K $ 128.51K Total forsyning: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Sirkulerende forsyning: $ 1.53B $ 1.53B $ 1.53B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 841.09K $ 841.09K $ 841.09K All-time high: $ 0.02789807 $ 0.02789807 $ 0.02789807 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Holograph (HLG) pris

Holograph (HLG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Holograph (HLG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HLG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HLG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HLGs tokenomics, kan du utforske HLG tokenets livepris!

HLG prisforutsigelse Vil du vite hvor HLG kan være på vei? Vår HLG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HLG tokenets prisforutsigelse nå!

