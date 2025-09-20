Holograph (HLG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02789807$ 0.02789807 $ 0.02789807 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.53% Prisendring (1D) -3.61% Prisendring (7D) +3.49% Prisendring (7D) +3.49%

Holograph (HLG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HLG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HLG er $ 0.02789807, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HLG endret seg med -0.53% i løpet av den siste timen, -3.61% over 24 timer og +3.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Holograph (HLG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 153.63K$ 153.63K $ 153.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M Opplagsforsyning 1.53B 1.53B 1.53B Total forsyning 9,981,084,201.97536 9,981,084,201.97536 9,981,084,201.97536

Nåværende markedsverdi på Holograph er $ 153.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HLG er 1.53B, med en total tilgang på 9981084201.97536. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.