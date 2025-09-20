Holdstation USDC (HSUSDC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 timer lav $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 24 timer høy 24 timer lav $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 24 timer høy $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 All Time High $ 1.27$ 1.27 $ 1.27 Laveste pris $ 0.568505$ 0.568505 $ 0.568505 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.13% Prisendring (7D) +0.13% Prisendring (7D) +0.13%

Holdstation USDC (HSUSDC) sanntidsprisen er $1.15. I løpet av de siste 24 timene har HSUSDC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.15 og et toppnivå på $ 1.15, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HSUSDC er $ 1.27, mens den rekordlave prisen er $ 0.568505.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HSUSDC endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.13% over 24 timer og +0.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Holdstation USDC (HSUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 299.26K$ 299.26K $ 299.26K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 299.26K$ 299.26K $ 299.26K Opplagsforsyning 260.24K 260.24K 260.24K Total forsyning 260,236.154493 260,236.154493 260,236.154493

Nåværende markedsverdi på Holdstation USDC er $ 299.26K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HSUSDC er 260.24K, med en total tilgang på 260236.154493. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 299.26K.