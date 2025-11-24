Holdstation pris i dag

Sanntids Holdstation (HOLD) pris i dag er $ 0.878554, med en 5.59% endring de siste 24 timene. Nåværende HOLD til USD konverteringssats er $ 0.878554 per HOLD.

Holdstation rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 6,943,266, med en sirkulerende forsyning på 7.90M HOLD. I løpet av de siste 24 timene HOLD har den blitt handlet mellom $ 0.822928(laveste) og $ 0.880641 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.48, mens tidenes laveste notering var $ 0.790285.

Kortsiktig har HOLD beveget seg +0.03% i løpet av den siste timen og -12.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Holdstation (HOLD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.94M$ 6.94M $ 6.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.35M$ 26.35M $ 26.35M Opplagsforsyning 7.90M 7.90M 7.90M Total forsyning 30,000,000.0 30,000,000.0 30,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Holdstation er $ 6.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOLD er 7.90M, med en total tilgang på 30000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.35M.