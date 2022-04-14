HoldOn4DearLife (HODL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HoldOn4DearLife (HODL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HoldOn4DearLife (HODL) Informasjon $HODL is a BSC cult token deployed on four.meme The most valuable lesson CZ ever learned: "HODL = Hold On 4 Dear Life." Lately, the crypto space has been plagued by short-term thinking—jeets dumping for quick gains and news-driven hype cycles. The art of building a strong, unique, and faithful meme community is being replaced by constant chasing of new pnd tokens. $HODL will change everything from now on. It's the first cult token on BSC, bringing together like-minded individuals who believe in holding for generational wealth—a safe paradise for holders. As CZ recently said: "Over the last 4 years, some things never change - If you can't hold, you won't be rich." This is the mindset that will make crypto a true lifetime investment. CZ is ultra-bullish on #HODL—are you?

HoldOn4DearLife (HODL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HoldOn4DearLife (HODL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.49K $ 17.49K $ 17.49K Total forsyning: $ 979.99M $ 979.99M $ 979.99M Sirkulerende forsyning: $ 979.99M $ 979.99M $ 979.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.49K $ 17.49K $ 17.49K All-time high: $ 0.00164695 $ 0.00164695 $ 0.00164695 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om HoldOn4DearLife (HODL) pris

HoldOn4DearLife (HODL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HoldOn4DearLife (HODL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HODL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HODL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HODLs tokenomics, kan du utforske HODL tokenets livepris!

