HoldME Token pris i dag

Sanntids HoldME Token (HOLDME) pris i dag er $ 0.00010357, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HOLDME til USD konverteringssats er $ 0.00010357 per HOLDME.

HoldME Token rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 103,570, med en sirkulerende forsyning på 1.00B HOLDME. I løpet av de siste 24 timene HOLDME har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00053058, mens tidenes laveste notering var $ 0.00005136.

Kortsiktig har HOLDME beveget seg -- i løpet av den siste timen og -1.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HoldME Token (HOLDME) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.57K$ 103.57K $ 103.57K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 103.57K$ 103.57K $ 103.57K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HoldME Token er $ 103.57K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOLDME er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 103.57K.