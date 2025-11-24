Hold Sloth pris i dag

Sanntids Hold Sloth (ZZZ) pris i dag er $ 0.00000902, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende ZZZ til USD konverteringssats er $ 0.00000902 per ZZZ.

Hold Sloth rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 7,606.8, med en sirkulerende forsyning på 843.15M ZZZ. I løpet av de siste 24 timene ZZZ har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00005615, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000902.

Kortsiktig har ZZZ beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hold Sloth (ZZZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.51K$ 8.51K $ 8.51K Opplagsforsyning 843.15M 843.15M 843.15M Total forsyning 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988 943,505,142.7532988

