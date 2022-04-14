Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hokkaidu Inu ($HOKK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hokkaidu Inu ($HOKK) Informasjon The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks. Offisiell nettside: http://hokkaidoinu.biz/ Kjøp $HOKK nå!

Hokkaidu Inu ($HOKK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hokkaidu Inu ($HOKK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 721.76K $ 721.76K $ 721.76K Total forsyning: $ 98,997.71T $ 98,997.71T $ 98,997.71T Sirkulerende forsyning: $ 98,997.71T $ 98,997.71T $ 98,997.71T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 721.76K $ 721.76K $ 721.76K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hokkaidu Inu ($HOKK) pris

Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hokkaidu Inu ($HOKK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $HOKK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $HOKK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $HOKKs tokenomics, kan du utforske $HOKK tokenets livepris!

$HOKK prisforutsigelse Vil du vite hvor $HOKK kan være på vei? Vår $HOKK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $HOKK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!