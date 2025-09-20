Dagens Hokkaidu Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $HOKK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $HOKK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hokkaidu Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for $HOKK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk $HOKK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om $HOKK

$HOKK Prisinformasjon

$HOKK Offisiell nettside

$HOKK tokenomics

$HOKK Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hokkaidu Inu Logo

Hokkaidu Inu Pris ($HOKK)

Ikke oppført

1 $HOKK til USD livepris:

--
----
-5.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hokkaidu Inu ($HOKK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:01:20 (UTC+8)

Hokkaidu Inu ($HOKK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.06%

-5.00%

+6.49%

+6.49%

Hokkaidu Inu ($HOKK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $HOKK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HOKK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HOKK endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -5.00% over 24 timer og +6.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hokkaidu Inu ($HOKK) Markedsinformasjon

$ 742.59K
$ 742.59K$ 742.59K

--
----

$ 742.59K
$ 742.59K$ 742.59K

98,997.93T
98,997.93T 98,997.93T

9.899792677318395e+16
9.899792677318395e+16 9.899792677318395e+16

Nåværende markedsverdi på Hokkaidu Inu er $ 742.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HOKK er 98,997.93T, med en total tilgang på 9.899792677318395e+16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 742.59K.

Hokkaidu Inu ($HOKK) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hokkaidu Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hokkaidu Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hokkaidu Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hokkaidu Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-5.00%
30 dager$ 0+47.40%
60 dager$ 0+66.41%
90 dager$ 0--

Hva er Hokkaidu Inu ($HOKK)

The Community Revival Coin (CRC) is an ERC-20 token undergoing a transformative community takeover within the decentralized finance (DeFi) space. Born out of a shared mission to experiment with the resilience of a community, CRC aims to turn adversity into opportunity, demonstrating the strength and creativity inherent in decentralized networks.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hokkaidu Inu ($HOKK) Ressurs

Offisiell nettside

Hokkaidu Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hokkaidu Inu ($HOKK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hokkaidu Inu ($HOKK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hokkaidu Inu.

Sjekk Hokkaidu Inuprisprognosen nå!

$HOKK til lokale valutaer

Hokkaidu Inu ($HOKK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hokkaidu Inu ($HOKK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om $HOKK tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hokkaidu Inu ($HOKK)

Hvor mye er Hokkaidu Inu ($HOKK) verdt i dag?
Live $HOKK prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende $HOKK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på $HOKK til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hokkaidu Inu?
Markedsverdien for $HOKK er $ 742.59K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av $HOKK?
Den sirkulerende forsyningen av $HOKK er 98,997.93T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for$HOKK ?
$HOKK oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på $HOKK?
$HOKK så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til $HOKK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for $HOKK er -- USD.
Vil $HOKK gå høyere i år?
$HOKK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut $HOKK prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 14:01:20 (UTC+8)

Hokkaidu Inu ($HOKK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.