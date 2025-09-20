Hokkaidu Inu ($HOKK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.06% Prisendring (1D) -5.00% Prisendring (7D) +6.49%

Hokkaidu Inu ($HOKK) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $HOKK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $HOKK er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $HOKK endret seg med +0.06% i løpet av den siste timen, -5.00% over 24 timer og +6.49% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hokkaidu Inu ($HOKK) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 742.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 742.59K Opplagsforsyning 98,997.93T Total forsyning 9.899792677318395e+16

Nåværende markedsverdi på Hokkaidu Inu er $ 742.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $HOKK er 98,997.93T, med en total tilgang på 9.899792677318395e+16. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 742.59K.