Hoge Finance (HOGE) Informasjon What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/ Offisiell nettside: https://www.hoge.gg Kjøp HOGE nå!

Hoge Finance (HOGE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hoge Finance (HOGE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M Total forsyning: $ 415.20B $ 415.20B $ 415.20B Sirkulerende forsyning: $ 415.20B $ 415.20B $ 415.20B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 5.02M $ 5.02M $ 5.02M All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hoge Finance (HOGE) pris

Hoge Finance (HOGE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hoge Finance (HOGE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOGE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOGE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOGEs tokenomics, kan du utforske HOGE tokenets livepris!

