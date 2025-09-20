Dagens Hoge Finance livepris er 0.00001235 USD. Spor prisoppdateringer for HOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hoge Finance livepris er 0.00001235 USD. Spor prisoppdateringer for HOGE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HOGE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hoge Finance Pris (HOGE)

1 HOGE til USD livepris:

-6.20%1D
Hoge Finance (HOGE) Live prisdiagram
Hoge Finance (HOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

Hoge Finance (HOGE) sanntidsprisen er $0.00001235. I løpet av de siste 24 timene har HOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000123 og et toppnivå på $ 0.0000141, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOGE er $ 0.00094385, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000223.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOGE endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -12.30% over 24 timer og -8.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hoge Finance (HOGE) Markedsinformasjon

$ 5.13M
$ 5.13M$ 5.13M

Nåværende markedsverdi på Hoge Finance er $ 5.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOGE er 415.20B, med en total tilgang på 415202711786.96796. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.13M.

Hoge Finance (HOGE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hoge Finance til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hoge Finance til USD ble $ -0.0000016599.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hoge Finance til USD ble $ -0.0000031797.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hoge Finance til USD ble $ +0.000006549109639518816.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-12.30%
30 dager$ -0.0000016599-13.44%
60 dager$ -0.0000031797-25.74%
90 dager$ +0.000006549109639518816+112.90%

Hva er Hoge Finance (HOGE)

What is HOGE? HOGE, formerly known as Hoge.Finance or Hogecoin, describes itself as a community-driven DeFi auto-staking ERC-20 token with a capped and deflationary supply. HOGE was fair-launched on February 7, 2021 with no tokens allocated to the team. Initial HOGE supply was 1,000,000,000,000 with half (500 billion) permanently burned at launch. Deflationary Cryptocurrency A 2% tax is levied on every HOGE transaction that takes place. 1% of that tax is sent to the burn wallet and permanently removed from the supply. The other 1% is redistributed to all wallets holding HOGE outside of exchanges. HOGE launched with the intention of simply being a deflationary “Doge but DeFi”. However, a team of HOGE founders with a larger vision stewarded the project toward a more philanthropic and utilitarian roadmap. HOGE is one of the first DeFi memecoins to successfully complete a Certik audit. No critical, major, or medium findings were found. As of this writing the skynet security score is 90. https://www.certik.org/projects/hogefinance HOGE has begun minting NFT's for holders as well as sponsoring eSports and Rally Racing Trucks. In May a Swiss verein non-profit DAO hybrid was created to enact community approved actions for the token also to sign contracts and business agreements going forward with Centralized Exchange’s. HOGE has implemented a non-profit partnership initiative including a Twitter campaign called #HogeSavesTheAnimals through which the community nominates charitable causes for HOGE to support. Under this and related initiatives HOGE has raised over $20,000 for animals. The HOGE team looks to it’s HogeGameLabs to explore dApp games development later in 2021. Articles about HOGE https://coinpedia.org/price-analysis/hoge-finance-and-meme-price-analysis/ https://www.prweb.com/releases/who_let_the_crypto_dogs_out_hoge_the_king_of_defi_made_easy/prweb17885931.htm https://jessejrogers.medium.com/can-hoge-become-heir-to-doge-496079b3c624 https://marketrealist.com/p/where-can-i-buy-hoge-crypto/

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hoge Finance (HOGE)

Hvor mye er Hoge Finance (HOGE) verdt i dag?
Live HOGE prisen i USD er 0.00001235 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HOGE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HOGE til USD er $ 0.00001235. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hoge Finance?
Markedsverdien for HOGE er $ 5.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HOGE?
Den sirkulerende forsyningen av HOGE er 415.20B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHOGE ?
HOGE oppnådde en ATH-pris på 0.00094385 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HOGE?
HOGE så en ATL-pris på 0.00000223 USD.
Hva er handelsvolumet til HOGE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HOGE er -- USD.
Vil HOGE gå høyere i år?
HOGE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HOGE prisprognosen for en mer grundig analyse.
