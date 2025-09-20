Hoge Finance (HOGE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.0000123, 24 timer høy $ 0.0000141, All Time High $ 0.00094385, Laveste pris $ 0.00000223, Prisendring (1H) +0.04%, Prisendring (1D) -12.30%, Prisendring (7D) -8.26%

Hoge Finance (HOGE) sanntidsprisen er $0.00001235. I løpet av de siste 24 timene har HOGE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000123 og et toppnivå på $ 0.0000141, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOGE er $ 0.00094385, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000223.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOGE endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, -12.30% over 24 timer og -8.26% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hoge Finance (HOGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.13M, Volum (24 timer) --, Fullt utvannet markedsverdi $ 5.13M, Opplagsforsyning 415.20B, Total forsyning 415,202,711,786.96796

Nåværende markedsverdi på Hoge Finance er $ 5.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOGE er 415.20B, med en total tilgang på 415202711786.96796. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.13M.