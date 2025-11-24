HODLess Coin pris i dag

Sanntids HODLess Coin (HODLESS) pris i dag er $ 0.00000522, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HODLESS til USD konverteringssats er $ 0.00000522 per HODLESS.

HODLess Coin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 5,214.24, med en sirkulerende forsyning på 998.54M HODLESS. I løpet av de siste 24 timene HODLESS har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00013084, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000489.

Kortsiktig har HODLESS beveget seg -- i løpet av den siste timen og -1.62% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HODLess Coin (HODLESS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.21K$ 5.21K $ 5.21K Opplagsforsyning 998.54M 998.54M 998.54M Total forsyning 998,535,313.774159 998,535,313.774159 998,535,313.774159

Nåværende markedsverdi på HODLess Coin er $ 5.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HODLESS er 998.54M, med en total tilgang på 998535313.774159. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.21K.