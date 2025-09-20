HMX (HMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.101031 24 timer høy $ 0.103803 All Time High $ 19.87 Laveste pris $ 0.09656 Prisendring (1H) +2.13% Prisendring (1D) -0.26% Prisendring (7D) -32.79%

HMX (HMX) sanntidsprisen er $0.103332. I løpet av de siste 24 timene har HMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.101031 og et toppnivå på $ 0.103803, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HMX er $ 19.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.09656.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HMX endret seg med +2.13% i løpet av den siste timen, -0.26% over 24 timer og -32.79% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HMX (HMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 458.68K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.01M Opplagsforsyning 4.53M Total forsyning 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HMX er $ 458.68K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HMX er 4.53M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.01M.