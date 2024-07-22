hmmm (HMMM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i hmmm (HMMM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

hmmm (HMMM) Informasjon “Hmmm” is a community meme token on the Solana network, launched on July 22, 2024, through Pumpfun. It’s a derivative of Pepe the Frog but has evolved into its own distinct meme with a unique identity. The token embraces the humor and intrigue of internet culture, playing on the idea of curiosity and speculation. “Hmmm” captures a playful approach to the world of meme tokens, designed to engage a community driven by fun and the whimsical side of crypto. Hmmm, maybe this’ll send. Offisiell nettside: https://hmmmsol.xyz Kjøp HMMM nå!

hmmm (HMMM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for hmmm (HMMM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 21.08K $ 21.08K $ 21.08K Total forsyning: $ 969.74M $ 969.74M $ 969.74M Sirkulerende forsyning: $ 969.74M $ 969.74M $ 969.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 21.08K $ 21.08K $ 21.08K All-time high: $ 0.00129334 $ 0.00129334 $ 0.00129334 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om hmmm (HMMM) pris

hmmm (HMMM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak hmmm (HMMM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HMMM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HMMM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HMMMs tokenomics, kan du utforske HMMM tokenets livepris!

HMMM prisforutsigelse Vil du vite hvor HMMM kan være på vei? Vår HMMM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HMMM tokenets prisforutsigelse nå!

