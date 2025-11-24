HLP0 pris i dag

Sanntids HLP0 (HLP0) pris i dag er $ 1.01, med en 0.01% endring de siste 24 timene. Nåværende HLP0 til USD konverteringssats er $ 1.01 per HLP0.

HLP0 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 430,481, med en sirkulerende forsyning på 426.24K HLP0. I løpet av de siste 24 timene HLP0 har den blitt handlet mellom $ 1.01(laveste) og $ 1.01 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.27, mens tidenes laveste notering var $ 0.72955.

Kortsiktig har HLP0 beveget seg -- i løpet av den siste timen og -0.67% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

HLP0 (HLP0) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 430.48K$ 430.48K $ 430.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 430.48K$ 430.48K $ 430.48K Opplagsforsyning 426.24K 426.24K 426.24K Total forsyning 426,235.522631 426,235.522631 426,235.522631

