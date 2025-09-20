Hl Gato (HLGATO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00003648 $ 0.00003648 $ 0.00003648 24 timer lav $ 0.00003789 $ 0.00003789 $ 0.00003789 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00003648$ 0.00003648 $ 0.00003648 24 timer høy $ 0.00003789$ 0.00003789 $ 0.00003789 All Time High $ 0.00023675$ 0.00023675 $ 0.00023675 Laveste pris $ 0.00003598$ 0.00003598 $ 0.00003598 Prisendring (1H) -1.39% Prisendring (1D) +0.40% Prisendring (7D) -18.78% Prisendring (7D) -18.78%

Hl Gato (HLGATO) sanntidsprisen er $0.00003735. I løpet av de siste 24 timene har HLGATO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003648 og et toppnivå på $ 0.00003789, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HLGATO er $ 0.00023675, mens den rekordlave prisen er $ 0.00003598.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HLGATO endret seg med -1.39% i løpet av den siste timen, +0.40% over 24 timer og -18.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hl Gato (HLGATO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 37.38K$ 37.38K $ 37.38K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 37.38K$ 37.38K $ 37.38K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hl Gato er $ 37.38K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HLGATO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 37.38K.