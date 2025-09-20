HiveSwap (HIVP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00003849 24 timer høy $ 0.00003937 All Time High $ 0.110994 Laveste pris $ 0.0000361 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +2.27% Prisendring (7D) +1.07%

HiveSwap (HIVP) sanntidsprisen er $0.00003936. I løpet av de siste 24 timene har HIVP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00003849 og et toppnivå på $ 0.00003937, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIVP er $ 0.110994, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000361.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIVP endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +2.27% over 24 timer og +1.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HiveSwap (HIVP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.47K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 82.66K Opplagsforsyning 1.10B Total forsyning 2,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HiveSwap er $ 43.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIVP er 1.10B, med en total tilgang på 2100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 82.66K.