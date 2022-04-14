Hive Game Token (HGT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hive Game Token (HGT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hive Game Token (HGT) Informasjon Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena. Offisiell nettside: https://project-hive.io/ Teknisk dokument: https://project-hive.io/docs/LitePaper.pdf Kjøp HGT nå!

Hive Game Token (HGT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hive Game Token (HGT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.98K $ 36.98K $ 36.98K Total forsyning: $ 4.98B $ 4.98B $ 4.98B Sirkulerende forsyning: $ 2.51B $ 2.51B $ 2.51B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 73.33K $ 73.33K $ 73.33K All-time high: $ 0.02427213 $ 0.02427213 $ 0.02427213 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hive Game Token (HGT) pris

Hive Game Token (HGT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hive Game Token (HGT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HGT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HGT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HGTs tokenomics, kan du utforske HGT tokenets livepris!

HGT prisforutsigelse Vil du vite hvor HGT kan være på vei? Vår HGT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HGT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!