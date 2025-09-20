Hive Game Token (HGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02427213 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -0.29% Prisendring (7D) -32.90%

Hive Game Token (HGT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HGT er $ 0.02427213, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HGT endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -32.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hive Game Token (HGT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 35.51K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.40K Opplagsforsyning 2.51B Total forsyning 4,979,350,468.556311

Nåværende markedsverdi på Hive Game Token er $ 35.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HGT er 2.51B, med en total tilgang på 4979350468.556311. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.40K.