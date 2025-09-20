Dagens Hive Game Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hive Game Token livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HGT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HGT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HGT

HGT Prisinformasjon

HGT teknisk dokument

HGT Offisiell nettside

HGT tokenomics

HGT Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hive Game Token Logo

Hive Game Token Pris (HGT)

Ikke oppført

1 HGT til USD livepris:

--
----
-0.20%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hive Game Token (HGT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:09:06 (UTC+8)

Hive Game Token (HGT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02427213
$ 0.02427213$ 0.02427213

$ 0
$ 0$ 0

-0.12%

-0.29%

-32.90%

-32.90%

Hive Game Token (HGT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HGT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HGT er $ 0.02427213, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HGT endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -32.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hive Game Token (HGT) Markedsinformasjon

$ 35.51K
$ 35.51K$ 35.51K

--
----

$ 70.40K
$ 70.40K$ 70.40K

2.51B
2.51B 2.51B

4,979,350,468.556311
4,979,350,468.556311 4,979,350,468.556311

Nåværende markedsverdi på Hive Game Token er $ 35.51K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HGT er 2.51B, med en total tilgang på 4979350468.556311. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.40K.

Hive Game Token (HGT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hive Game Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hive Game Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hive Game Token til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hive Game Token til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.29%
30 dager$ 0-35.01%
60 dager$ 0-44.06%
90 dager$ 0--

Hva er Hive Game Token (HGT)

Official in-game token of Project Hive. Provides players with the ability to make purchases inside the game for cosmetic items and characters skill. Used as a mean of rewards for different gameplay modes, such as Ranking Arena and Battle Arena.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hive Game Token (HGT) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Hive Game Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hive Game Token (HGT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hive Game Token (HGT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hive Game Token.

Sjekk Hive Game Tokenprisprognosen nå!

HGT til lokale valutaer

Hive Game Token (HGT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hive Game Token (HGT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HGT tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hive Game Token (HGT)

Hvor mye er Hive Game Token (HGT) verdt i dag?
Live HGT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HGT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HGT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hive Game Token?
Markedsverdien for HGT er $ 35.51K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HGT?
Den sirkulerende forsyningen av HGT er 2.51B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHGT ?
HGT oppnådde en ATH-pris på 0.02427213 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HGT?
HGT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HGT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HGT er -- USD.
Vil HGT gå høyere i år?
HGT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HGT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 17:09:06 (UTC+8)

Hive Game Token (HGT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.