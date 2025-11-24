Hive Dollar pris i dag

Sanntids Hive Dollar (HBD) pris i dag er $ 0.97893, med en 0.43% endring de siste 24 timene. Nåværende HBD til USD konverteringssats er $ 0.97893 per HBD.

Hive Dollar rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 33,777,408, med en sirkulerende forsyning på 34.50M HBD. I løpet av de siste 24 timene HBD har den blitt handlet mellom $ 0.970098(laveste) og $ 1.008 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 3.97, mens tidenes laveste notering var $ 0.424305.

Kortsiktig har HBD beveget seg +0.22% i løpet av den siste timen og +1.54% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hive Dollar (HBD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 33.78M$ 33.78M $ 33.78M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 33.78M$ 33.78M $ 33.78M Opplagsforsyning 34.50M 34.50M 34.50M Total forsyning 34,504,350.799 34,504,350.799 34,504,350.799

Nåværende markedsverdi på Hive Dollar er $ 33.78M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HBD er 34.50M, med en total tilgang på 34504350.799. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 33.78M.