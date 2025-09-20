Hitmakr (HMKR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00923438$ 0.00923438 $ 0.00923438 Laveste pris $ 0.00017939$ 0.00017939 $ 0.00017939 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -1.33% Prisendring (7D) -1.33%

Hitmakr (HMKR) sanntidsprisen er $0.00019182. I løpet av de siste 24 timene har HMKR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HMKR er $ 0.00923438, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017939.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HMKR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -1.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hitmakr (HMKR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 253.49$ 253.49 $ 253.49 Fullt utvannet markedsverdi $ 57.55K$ 57.55K $ 57.55K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hitmakr er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 253.49. Den sirkulerende forsyningen på HMKR er 0.00, med en total tilgang på 300000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 57.55K.