HitChain (HIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00104284 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -97.61%

HitChain (HIT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIT er $ 0.00104284, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIT endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -97.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HitChain (HIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.59K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.65K Opplagsforsyning 61.44B Total forsyning 102,400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HitChain er $ 7.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIT er 61.44B, med en total tilgang på 102400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.65K.