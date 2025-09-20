HitBTC (HIT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.357158 24 timer lav $ 0.362968 24 timer høy All Time High $ 6.34 Laveste pris $ 0.095043 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) -0.34% Prisendring (7D) +1.61%

HitBTC (HIT) sanntidsprisen er $0.361697. I løpet av de siste 24 timene har HIT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.357158 og et toppnivå på $ 0.362968, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIT er $ 6.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.095043.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIT endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, -0.34% over 24 timer og +1.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HitBTC (HIT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00 Volum (24 timer) $ 458.15K Fullt utvannet markedsverdi $ 723.55M Opplagsforsyning 0.00 Total forsyning 2,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HitBTC er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 458.15K. Den sirkulerende forsyningen på HIT er 0.00, med en total tilgang på 2000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 723.55M.