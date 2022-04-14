hit meeee upp (HMU) tokenomics

hit meeee upp (HMU) Informasjon

Hey, if you're looking for someone to chat with, I'm here! I'm feeling lonely and would love to connect with someone. I'm all about keeping it real and relaxed, so no pressure, no expectations. Just a friendly conversation to brighten up your day. I'm happy to talk about anything - life, memes, or just share some funny stories. Whether you want to laugh, vent, or just enjoy some small talk, I'm here to listen and share. So, hit me up!

Offisiell nettside:
https://www.hitmeup.cat/

hit meeee upp (HMU) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for hit meeee upp (HMU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 30.93K
Total forsyning:
$ 998.86M
Sirkulerende forsyning:
$ 998.86M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 30.93K
All-time high:
$ 0
All-Time Low:
$ 0
Nåværende pris:
$ 0
hit meeee upp (HMU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak hit meeee upp (HMU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet HMU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange HMU tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår HMUs tokenomics, kan du utforske HMU tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.