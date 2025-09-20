hit meeee upp (HMU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -12.53% Prisendring (7D) -12.53%

hit meeee upp (HMU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HMU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HMU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HMU endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -12.53% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

hit meeee upp (HMU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.70K$ 36.70K $ 36.70K Opplagsforsyning 998.86M 998.86M 998.86M Total forsyning 998,863,152.224928 998,863,152.224928 998,863,152.224928

Nåværende markedsverdi på hit meeee upp er $ 36.70K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HMU er 998.86M, med en total tilgang på 998863152.224928. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.70K.