History of Pepe (HOPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00137567 $ 0.00137567 $ 0.00137567 24 timer lav $ 0.00145055 $ 0.00145055 $ 0.00145055 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00137567$ 0.00137567 $ 0.00137567 24 timer høy $ 0.00145055$ 0.00145055 $ 0.00145055 All Time High $ 0.00683677$ 0.00683677 $ 0.00683677 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) -2.96% Prisendring (7D) -9.05% Prisendring (7D) -9.05%

History of Pepe (HOPE) sanntidsprisen er $0.00140039. I løpet av de siste 24 timene har HOPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00137567 og et toppnivå på $ 0.00145055, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOPE er $ 0.00683677, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOPE endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, -2.96% over 24 timer og -9.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

History of Pepe (HOPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på History of Pepe er $ 1.40M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOPE er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.40M.