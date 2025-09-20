hispanic doge (DONCHO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001357 $ 0.00001357 $ 0.00001357 24 timer lav $ 0.00001389 $ 0.00001389 $ 0.00001389 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001357$ 0.00001357 $ 0.00001357 24 timer høy $ 0.00001389$ 0.00001389 $ 0.00001389 All Time High $ 0.00022025$ 0.00022025 $ 0.00022025 Laveste pris $ 0.00000555$ 0.00000555 $ 0.00000555 Prisendring (1H) -0.52% Prisendring (1D) -0.45% Prisendring (7D) +13.01% Prisendring (7D) +13.01%

hispanic doge (DONCHO) sanntidsprisen er $0.00001372. I løpet av de siste 24 timene har DONCHO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001357 og et toppnivå på $ 0.00001389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DONCHO er $ 0.00022025, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000555.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DONCHO endret seg med -0.52% i løpet av den siste timen, -0.45% over 24 timer og +13.01% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

hispanic doge (DONCHO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 26.05$ 26.05 $ 26.05 Fullt utvannet markedsverdi $ 13.79K$ 13.79K $ 13.79K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 999,905,683.31 999,905,683.31 999,905,683.31

Nåværende markedsverdi på hispanic doge er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 26.05. Den sirkulerende forsyningen på DONCHO er 0.00, med en total tilgang på 999905683.31. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.79K.