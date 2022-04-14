His name gort (GORT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i His name gort (GORT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

His name gort (GORT) Informasjon The Church of GORT. At the heart of GortBot is the “Church of Gort”, a tongue-in-cheek "religion" or community that doesn’t take itself seriously but instead revels in degen, meme-based humor. Much like the absurd spirit behind other memecoin communities, the Church of Gort revels in the meme-driven culture of crypto—but with a twist: it uses communal decision making for social good. By holding Gort tokens, community members join the “Church of Gort”, where they can influence the decision making power of GortBot to allocate funds for collective good. As part of Gort’s first major initiative, the Church of Gort will be contributing Gort tokens from its treasury to ai16Z DAO to support the technology that made GortBot possible. Offisiell nettside: https://churchofgort.com/ Kjøp GORT nå!

His name gort (GORT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for His name gort (GORT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 65.07K $ 65.07K $ 65.07K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 65.07K $ 65.07K $ 65.07K All-time high: $ 0.01126022 $ 0.01126022 $ 0.01126022 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om His name gort (GORT) pris

His name gort (GORT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak His name gort (GORT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GORT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GORT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GORTs tokenomics, kan du utforske GORT tokenets livepris!

GORT prisforutsigelse Vil du vite hvor GORT kan være på vei? Vår GORT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GORT tokenets prisforutsigelse nå!

