His name gort (GORT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GORT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GORT er $ 0.01126022, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GORT endret seg med -0.71% i løpet av den siste timen, -2.78% over 24 timer og -2.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Markedsverdi $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 69.39K$ 69.39K $ 69.39K Opplagsforsyning 999.94M 999.94M 999.94M Total forsyning 999,936,603.056765 999,936,603.056765 999,936,603.056765

Nåværende markedsverdi på His name gort er $ 69.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GORT er 999.94M, med en total tilgang på 999936603.056765. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 69.39K.