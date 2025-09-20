HIPPOP (HIP) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.171373$ 0.171373 $ 0.171373 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.19% Prisendring (7D) -2.42% Prisendring (7D) -2.42%

HIPPOP (HIP) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HIP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIP er $ 0.171373, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIP endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.19% over 24 timer og -2.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HIPPOP (HIP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 201.71K$ 201.71K $ 201.71K Fullt utvannet markedsverdi $ 488.20K$ 488.20K $ 488.20K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0 1,250,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HIPPOP er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 201.71K. Den sirkulerende forsyningen på HIP er 0.00, med en total tilgang på 1250000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 488.20K.