Hippo Wallet Pris (HPO)
-0.09%
-1.51%
-2.47%
-2.47%
Hippo Wallet (HPO) sanntidsprisen er $0.00114191. I løpet av de siste 24 timene har HPO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00114132 og et toppnivå på $ 0.00118781, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HPO er $ 0.00857214, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HPO endret seg med -0.09% i løpet av den siste timen, -1.51% over 24 timer og -2.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Hippo Wallet er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 121.55. Den sirkulerende forsyningen på HPO er 0.00, med en total tilgang på 10000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.42M.
I løpet av i dag er prisendringen på Hippo Wallet til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hippo Wallet til USD ble $ +0.0000278436.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hippo Wallet til USD ble $ -0.0003814275.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hippo Wallet til USD ble $ -0.0004845386829129586.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ 0
|-1.51%
|30 dager
|$ +0.0000278436
|+2.44%
|60 dager
|$ -0.0003814275
|-33.40%
|90 dager
|$ -0.0004845386829129586
|-29.79%
What is Hippo Wallet Token (HPO)? Hippo Wallet Token (HPO) is the utility token that will fuel the products and services that are accessible in the Hippo Wallet app. Ten billion Hippo Wallet Token (HPO) will be minted on Ethereum (1/4), Moonbeam (1/4), Polygon (1/4), and Binance Smart Chain (1/4). Notably, there is also a cashback deflationary system whereby Blockchain Commodities will repurchase HPO tokens equivalent to 25% of its annual profit. Multi-blockchain Fungibility Like the Hippo Wallet app, Hippo Wallet Token (HPO) also contains multi-blockchain fungibility. This means that the Hippo Wallet Token (HPO) will be available on Binance Smart Chain, Ethereum, Polygon, and Moonbeam parachains. Hippo Wallet Token (HPO) will natively cross chain as the team develops a Smart Contract that will handle the burning-minting mechanism when tokens move from one blockchain network to another. What is Hippo Wallet? Hippo Wallet is a private and secure, decentralized non-custodial crypto wallet. It allows users to send, receive and store their digital assets through a mobile app (iOS and Android) or a desktop app (Windows, Linux, macOS). It offers unique features like Connect to Custom Node, Multi-signature, Multi-currency, Multi-blockchain, and Buying Crypto Via Fiat—to name a few. Since it is non-custodial, all passwords and keys are generated on users' devices, so only they have access to their accounts and data. Who created Hippo Wallet Token (HPO)? The team behind Hippo Wallet Token (HPO) is Blockchain Commodities. Blockchain Commodities is a custom blockchain software development company based in Dubai. It specializes in blockchain project consultation, helping businesses to create decentralized ecosystems and blockchain-based projects. Blockchain Commodities creates their products based on their values of transparency, privacy, and security. Its mission is to provide tools to make the crypto space safer and more secure for crypto users and its vision is
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.