Hipo Staked TON (HTON) tokenomics

Hipo Staked TON (HTON) Informasjon hTON is the liquidity token of the Hipo platform, derived from staked TON tokens. Through Hipo, users stake their TON tokens and receive hTON tokens in return. These hTON tokens represent users’ staked TON and provide liquidity within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. Users can utilize hTON to seamlessly transfer, trade, or participate in various DeFi protocols while continuing to earn staking rewards. hTON tokens offer versatile applications within the DeFi ecosystem, providing users with numerous opportunities to leverage their assets effectively. Here are some ways users can utilize their hTON tokens: Liquidity Provision: Users can contribute liquidity to various DeFi protocols, allowing them to earn rewards and facilitate the smooth operation of decentralized financial markets. Trading: hTON tokens can be traded on Decentralized Exchanges (DEXs), enabling users to exchange them for other cryptocurrencies or assets. Lending: Users can utilize their hTON tokens in lending protocols, where they can provide liquidity for borrowing activities. This involves locking up hTON tokens in specified smart contracts, allowing other users to borrow them in exchange for interest. By participating in lending activities, users can earn rewards in the form of interest payments, contributing to the liquidity and efficiency of the DeFi ecosystem. Offisiell nettside: https://hipo.finance/ Teknisk dokument: https://docs.hipo.finance/ Kjøp HTON nå!

Hipo Staked TON (HTON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hipo Staked TON (HTON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.24M $ 2.24M $ 2.24M Total forsyning: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 751.37K $ 751.37K $ 751.37K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.98M $ 2.98M $ 2.98M All-time high: $ 8.35 $ 8.35 $ 8.35 All-Time Low: $ 2.51 $ 2.51 $ 2.51 Nåværende pris: $ 2.97 $ 2.97 $ 2.97 Lær mer om Hipo Staked TON (HTON) pris

Hipo Staked TON (HTON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hipo Staked TON (HTON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HTON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HTON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HTONs tokenomics, kan du utforske HTON tokenets livepris!

HTON prisforutsigelse Vil du vite hvor HTON kan være på vei? Vår HTON prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

