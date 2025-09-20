Hipo Staked TON (HTON) Prisinformasjon (USD)

Hipo Staked TON (HTON) sanntidsprisen er $3.25. I løpet av de siste 24 timene har HTON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.21 og et toppnivå på $ 3.37, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HTON er $ 8.35, mens den rekordlave prisen er $ 2.51.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HTON endret seg med -0.45% i løpet av den siste timen, -3.17% over 24 timer og -6.03% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hipo Staked TON (HTON) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på Hipo Staked TON er $ 2.44M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HTON er 751.50K, med en total tilgang på 1001587.621627703. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.25M.