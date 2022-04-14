Hipo Governance Token (HPO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hipo Governance Token (HPO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hipo Governance Token (HPO) Informasjon Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO. Offisiell nettside: https://hipo.finance/ Kjøp HPO nå!

Hipo Governance Token (HPO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hipo Governance Token (HPO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Total forsyning: $ 996.92M $ 996.92M $ 996.92M Sirkulerende forsyning: $ 796.92M $ 796.92M $ 796.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M All-time high: $ 0.04170969 $ 0.04170969 $ 0.04170969 All-Time Low: $ 0.00471671 $ 0.00471671 $ 0.00471671 Nåværende pris: $ 0.00777862 $ 0.00777862 $ 0.00777862 Lær mer om Hipo Governance Token (HPO) pris

Hipo Governance Token (HPO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hipo Governance Token (HPO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HPO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HPO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HPOs tokenomics, kan du utforske HPO tokenets livepris!

HPO prisforutsigelse Vil du vite hvor HPO kan være på vei? Vår HPO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

