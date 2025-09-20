Dagens Hipo Governance Token livepris er 0.0084418 USD. Spor prisoppdateringer for HPO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HPO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hipo Governance Token livepris er 0.0084418 USD. Spor prisoppdateringer for HPO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HPO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hipo Governance Token Logo

Hipo Governance Token Pris (HPO)

Ikke oppført

1 HPO til USD livepris:

$0.0084335
$0.0084335$0.0084335
+4.50%1D
mexc
USD
Hipo Governance Token (HPO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:08 (UTC+8)

Hipo Governance Token (HPO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00744531
$ 0.00744531$ 0.00744531
24 timer lav
$ 0.00844201
$ 0.00844201$ 0.00844201
24 timer høy

$ 0.00744531
$ 0.00744531$ 0.00744531

$ 0.00844201
$ 0.00844201$ 0.00844201

$ 0.04170969
$ 0.04170969$ 0.04170969

$ 0.00471671
$ 0.00471671$ 0.00471671

+0.34%

+5.07%

-10.58%

-10.58%

Hipo Governance Token (HPO) sanntidsprisen er $0.0084418. I løpet av de siste 24 timene har HPO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00744531 og et toppnivå på $ 0.00844201, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HPO er $ 0.04170969, mens den rekordlave prisen er $ 0.00471671.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HPO endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, +5.07% over 24 timer og -10.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hipo Governance Token (HPO) Markedsinformasjon

$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M

--
----

$ 8.42M
$ 8.42M$ 8.42M

796.92M
796.92M 796.92M

996,918,715.745247
996,918,715.745247 996,918,715.745247

Nåværende markedsverdi på Hipo Governance Token er $ 6.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HPO er 796.92M, med en total tilgang på 996918715.745247. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.42M.

Hipo Governance Token (HPO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hipo Governance Token til USD ble $ +0.00040726.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hipo Governance Token til USD ble $ -0.0005631507.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hipo Governance Token til USD ble $ -0.0012289623.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hipo Governance Token til USD ble $ -0.000689336950235782.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00040726+5.07%
30 dager$ -0.0005631507-6.67%
60 dager$ -0.0012289623-14.55%
90 dager$ -0.000689336950235782-7.54%

Hva er Hipo Governance Token (HPO)

Hipo is an innovative open-source liquid staking protocol built on the TON blockchain. With Hipo, users can stake their native Toncoins (TON) and receive Hipo Staked TON (hTON) tokens in return. These hTON tokens represent your staked TON and offer liquidity flexibility, allowing you to use them in various DeFi protocols while still earning staking rewards. We're submitting to list our governance token now, HPO.

Hipo Governance Token (HPO) Ressurs

Offisiell nettside

Hipo Governance Token Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hipo Governance Token (HPO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hipo Governance Token (HPO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hipo Governance Token.

Sjekk Hipo Governance Tokenprisprognosen nå!

HPO til lokale valutaer

Hipo Governance Token (HPO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hipo Governance Token (HPO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HPO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hipo Governance Token (HPO)

Hvor mye er Hipo Governance Token (HPO) verdt i dag?
Live HPO prisen i USD er 0.0084418 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HPO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HPO til USD er $ 0.0084418. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hipo Governance Token?
Markedsverdien for HPO er $ 6.73M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HPO?
Den sirkulerende forsyningen av HPO er 796.92M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHPO ?
HPO oppnådde en ATH-pris på 0.04170969 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HPO?
HPO så en ATL-pris på 0.00471671 USD.
Hva er handelsvolumet til HPO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HPO er -- USD.
Vil HPO gå høyere i år?
HPO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HPO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:20:08 (UTC+8)

Hipo Governance Token (HPO) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.