Hipo Governance Token (HPO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00744531 24 timer høy $ 0.00844201 All Time High $ 0.04170969 Laveste pris $ 0.00471671 Prisendring (1H) +0.34% Prisendring (1D) +5.07% Prisendring (7D) -10.58%

Hipo Governance Token (HPO) sanntidsprisen er $0.0084418. I løpet av de siste 24 timene har HPO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00744531 og et toppnivå på $ 0.00844201, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HPO er $ 0.04170969, mens den rekordlave prisen er $ 0.00471671.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HPO endret seg med +0.34% i løpet av den siste timen, +5.07% over 24 timer og -10.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hipo Governance Token (HPO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 6.73M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.42M Opplagsforsyning 796.92M Total forsyning 996,918,715.745247

Nåværende markedsverdi på Hipo Governance Token er $ 6.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HPO er 796.92M, med en total tilgang på 996918715.745247. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.42M.