Hinagi (HINAGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00007236 24 timer høy $ 0.00007424 All Time High $ 0.00098955 Laveste pris $ 0.00004907 Prisendring (1H) +0.09% Prisendring (1D) +0.43% Prisendring (7D) +8.87%

Hinagi (HINAGI) sanntidsprisen er $0.00007384. I løpet av de siste 24 timene har HINAGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007236 og et toppnivå på $ 0.00007424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HINAGI er $ 0.00098955, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004907.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HINAGI endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +0.43% over 24 timer og +8.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hinagi (HINAGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 43.48K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 43.48K Opplagsforsyning 588.80M Total forsyning 588,800,000.0

Nåværende markedsverdi på Hinagi er $ 43.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HINAGI er 588.80M, med en total tilgang på 588800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.48K.