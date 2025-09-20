Dagens Hinagi livepris er 0.00007384 USD. Spor prisoppdateringer for HINAGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HINAGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hinagi livepris er 0.00007384 USD. Spor prisoppdateringer for HINAGI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HINAGI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hinagi Pris (HINAGI)

1 HINAGI til USD livepris:

--
----
+0.40%1D
Hinagi (HINAGI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:07:20 (UTC+8)

Hinagi (HINAGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00007236
$ 0.00007236$ 0.00007236
24 timer lav
$ 0.00007424
$ 0.00007424$ 0.00007424
24 timer høy

$ 0.00007236
$ 0.00007236$ 0.00007236

$ 0.00007424
$ 0.00007424$ 0.00007424

$ 0.00098955
$ 0.00098955$ 0.00098955

$ 0.00004907
$ 0.00004907$ 0.00004907

+0.09%

+0.43%

+8.87%

+8.87%

Hinagi (HINAGI) sanntidsprisen er $0.00007384. I løpet av de siste 24 timene har HINAGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00007236 og et toppnivå på $ 0.00007424, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HINAGI er $ 0.00098955, mens den rekordlave prisen er $ 0.00004907.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HINAGI endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +0.43% over 24 timer og +8.87% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hinagi (HINAGI) Markedsinformasjon

$ 43.48K
$ 43.48K$ 43.48K

--
----

$ 43.48K
$ 43.48K$ 43.48K

588.80M
588.80M 588.80M

588,800,000.0
588,800,000.0 588,800,000.0

Nåværende markedsverdi på Hinagi er $ 43.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HINAGI er 588.80M, med en total tilgang på 588800000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.48K.

Hinagi (HINAGI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hinagi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hinagi til USD ble $ +0.0000122191.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hinagi til USD ble $ +0.0000212281.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hinagi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0+0.43%
30 dager$ +0.0000122191+16.55%
60 dager$ +0.0000212281+28.75%
90 dager$ 0--

Hva er Hinagi (HINAGI)

Hinagi so tired of being poor. Hinagi tired and depressed. Hinagi does not know what to do and feels lost. Hinagi was eating watermelon. Hinagi see a book about trading. Hinagi interested and starts looking into it. Hinagi read book about trading. Hinagi is interested as it shows how to make money. Hinagi knows money is freedom. Hinagi joins crypto trading company. Hinagi is working hard on his computer. Hinagi best in company. Hinagi is announced best trader in company. Hinagi only gets basic salary. Hinagi not yet rich. Hinagi does not need human to earn money with trading. Hinagi starts trading crypto himself. Hinagi makes his first 100X in crypto making him milionaire. Hinagi so happy and thankful for this. Hinagi now rich and does not know what to do with it. Hinagi enters his existential crisis. Hinagi goes and does everything. Hinagi even changes his coat color and adapts a new style.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

Hinagi (HINAGI) Ressurs

Hinagi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hinagi (HINAGI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hinagi (HINAGI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hinagi.

Sjekk Hinagiprisprognosen nå!

HINAGI til lokale valutaer

Hinagi (HINAGI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hinagi (HINAGI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HINAGI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hinagi (HINAGI)

Hvor mye er Hinagi (HINAGI) verdt i dag?
Live HINAGI prisen i USD er 0.00007384 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HINAGI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HINAGI til USD er $ 0.00007384. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hinagi?
Markedsverdien for HINAGI er $ 43.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HINAGI?
Den sirkulerende forsyningen av HINAGI er 588.80M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHINAGI ?
HINAGI oppnådde en ATH-pris på 0.00098955 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HINAGI?
HINAGI så en ATL-pris på 0.00004907 USD.
Hva er handelsvolumet til HINAGI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HINAGI er -- USD.
Vil HINAGI gå høyere i år?
HINAGI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HINAGI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:07:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.