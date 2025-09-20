Himitsu (HIM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00154528$ 0.00154528 $ 0.00154528 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Himitsu (HIM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HIM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HIM er $ 0.00154528, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HIM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Himitsu (HIM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.86K$ 15.86K $ 15.86K Opplagsforsyning 967.55M 967.55M 967.55M Total forsyning 967,554,749.0 967,554,749.0 967,554,749.0

Nåværende markedsverdi på Himitsu er $ 15.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HIM er 967.55M, med en total tilgang på 967554749.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.86K.