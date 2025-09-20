Hillstone Finance Pris (HSF)
+0.00%
-9.45%
-62.90%
-62.90%
Hillstone Finance (HSF) sanntidsprisen er $0.00117739. I løpet av de siste 24 timene har HSF blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00117726 og et toppnivå på $ 0.00130041, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HSF er $ 7.22, mens den rekordlave prisen er $ 0.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HSF endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -9.45% over 24 timer og -62.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Hillstone Finance er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 0.55. Den sirkulerende forsyningen på HSF er 0.00, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 117.74K.
I løpet av i dag er prisendringen på Hillstone Finance til USD ble $ -0.000122968442838288.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hillstone Finance til USD ble $ -0.0010198709.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hillstone Finance til USD ble $ -0.0010872186.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hillstone Finance til USD ble $ 0.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000122968442838288
|-9.45%
|30 dager
|$ -0.0010198709
|-86.62%
|60 dager
|$ -0.0010872186
|-92.34%
|90 dager
|$ 0
|--
Hillstone Finance is a smart contract-based asset liquidity project operated by Hillstone Partners, the first M&A specialist in Korea, which aims to provide liquidity to various on-chain financial products or physical assets and to provide a rich, diverse and convenient investment and financing channel for the public. The original intention of the project is to become a decentralized financial service provider in the metaverse world. Based on the multiple scenarios and diversified value system of the metaverse, Hillstone will simultaneously launch traditional financial products, assets lending, mortgaging and replacement, as well as the circulation and trading functions of financial derivatives on various blockchains to serve the huge financial system of the metaverse. HSF token Hillstone Finance Token (HSF), a utility token that powers the entire Hillstone Finance investment and financing ecosystem. The total supply of HSF is 100 million, of which 5% will be used for development funding under the control of multi-signature wallets. The current circulation of HSF is 38,060, of which 31,060 are ERC20 HSFs and 7,000 are third-party wallet HSFs. It is expected to reach full liquidity in December 2023. Hillstone Finance Ecosystem Roles User: Users of the Investor pledge platform, who act as pure roles of users in the ecosystem, can exchange products for HSF tokens through pledging. Admin: A role that can participate in the management of the Investor product, who is responsible for setting the benchmark price for trading pledged products or cryptocurrencies, plays a key role in the ecosystem in determining the primary status of the Investor contract. DAO-based Autonomous Council Hillstone General Council (HGC) is an open and decentralized autonomous council for ecological governance, giving every user the opportunity to participate in the governance of the platform and reducing the sense of boundaries between users and the platform.
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.