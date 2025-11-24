Hexly pris i dag

Sanntids Hexly ($HEX) pris i dag er $ 0.0001061, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende $HEX til USD konverteringssats er $ 0.0001061 per $HEX.

Hexly rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 10,610.21, med en sirkulerende forsyning på 100.00M $HEX. I løpet av de siste 24 timene $HEX har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00383109, mens tidenes laveste notering var $ 0.0000884.

Kortsiktig har $HEX beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Hexly ($HEX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 10.61K$ 10.61K $ 10.61K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

