Hex Trust USD (USDX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hex Trust USD (USDX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hex Trust USD (USDX) Informasjon USDX is an asset designed to be pegged to the USD, fully backed by at least a 1:1 amount of cash and cash-equivalent reserves and is available on multiple blockchains. Issued by Hex Trust issuance arm, HT Digital Asset, USDX brings a credible and reliable mediums of exchange to facilitate transactions across blockchain ecosystems. USDX is the perfect complement to Hex Trust’s vision: securing the permissionless future by building responsible digital asset solutions. What is the distribution model of USDX? USDX is distributed through a process known as minting. When Authorised Merchants deposit USD into the designated account, an equivalent amount of USDX is minted and sent to their digital wallet. What is the ratio between USD and USDX? For every USDX minted, there is at least 1 USD or an asset of equivalent fair value kept in reserve. What is the utility of the USDX token? Beyond being a stable store of value, USDX can be used in a variety of digital economy applications, from payments and settlement to smart contract interactions. Offisiell nettside: https://www.htdigitalassets.com/ Kjøp USDX nå!

Hex Trust USD (USDX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hex Trust USD (USDX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 36.52M $ 36.52M $ 36.52M Total forsyning: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M Sirkulerende forsyning: $ 36.72M $ 36.72M $ 36.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 36.52M $ 36.52M $ 36.52M All-time high: $ 1.34 $ 1.34 $ 1.34 All-Time Low: $ 0.53504 $ 0.53504 $ 0.53504 Nåværende pris: $ 0.994767 $ 0.994767 $ 0.994767 Lær mer om Hex Trust USD (USDX) pris

Hex Trust USD (USDX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hex Trust USD (USDX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDXs tokenomics, kan du utforske USDX tokenets livepris!

USDX prisforutsigelse Vil du vite hvor USDX kan være på vei? Vår USDX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDX tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!