Hex Trust USD (USDX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.9961 $ 0.9961 $ 0.9961 24 timer lav $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 24 timer høy 24 timer lav $ 0.9961$ 0.9961 $ 0.9961 24 timer høy $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 All Time High $ 1.34$ 1.34 $ 1.34 Laveste pris $ 0.53504$ 0.53504 $ 0.53504 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +0.13% Prisendring (7D) -0.05% Prisendring (7D) -0.05%

Hex Trust USD (USDX) sanntidsprisen er $1.002. I løpet av de siste 24 timene har USDX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.9961 og et toppnivå på $ 1.006, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til USDX er $ 1.34, mens den rekordlave prisen er $ 0.53504.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har USDX endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +0.13% over 24 timer og -0.05% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hex Trust USD (USDX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 36.77M$ 36.77M $ 36.77M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.77M$ 36.77M $ 36.77M Opplagsforsyning 36.72M 36.72M 36.72M Total forsyning 36,715,366.78 36,715,366.78 36,715,366.78

Nåværende markedsverdi på Hex Trust USD er $ 36.77M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på USDX er 36.72M, med en total tilgang på 36715366.78. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.77M.