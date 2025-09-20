Hex Orange Address (HOA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00431633 $ 0.00431633 $ 0.00431633 24 timer lav $ 0.00464692 $ 0.00464692 $ 0.00464692 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00431633$ 0.00431633 $ 0.00431633 24 timer høy $ 0.00464692$ 0.00464692 $ 0.00464692 All Time High $ 0.073213$ 0.073213 $ 0.073213 Laveste pris $ 0.00114763$ 0.00114763 $ 0.00114763 Prisendring (1H) -0.14% Prisendring (1D) -2.76% Prisendring (7D) -18.27% Prisendring (7D) -18.27%

Hex Orange Address (HOA) sanntidsprisen er $0.00440173. I løpet av de siste 24 timene har HOA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00431633 og et toppnivå på $ 0.00464692, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HOA er $ 0.073213, mens den rekordlave prisen er $ 0.00114763.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HOA endret seg med -0.14% i løpet av den siste timen, -2.76% over 24 timer og -18.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hex Orange Address (HOA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 660.95K$ 660.95K $ 660.95K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 660.95K$ 660.95K $ 660.95K Opplagsforsyning 150.17M 150.17M 150.17M Total forsyning 150,166,853.0 150,166,853.0 150,166,853.0

Nåværende markedsverdi på Hex Orange Address er $ 660.95K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HOA er 150.17M, med en total tilgang på 150166853.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 660.95K.