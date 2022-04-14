Hestia (HESTIA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hestia (HESTIA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hestia (HESTIA) Informasjon HESTIA is a deflationary token on Base Chain that builds upon CIRCLE's foundation through its innovative Chaos Engine. It creates scarcity by burning tokens while building USDC reserves, which are strategically deployed to support price floors and generate trading volume. The project uniquely combines automated liquidity management, AI-ready infrastructure, and ecosystem integration with CIRCLE, aiming for a sustainable deflationary model. Key features include daily automated burns via Hestia's Rage function, a configurable smart contract for future AI governance, and a synergistic relationship with CIRCLE's ecosystem through fee sharing and liquidity support. Offisiell nettside: https://ultraroundmoney.com/hestia Teknisk dokument: https://ultraroundmoney.com/hestia/whitepaper.pdf Kjøp HESTIA nå!

Hestia (HESTIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hestia (HESTIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M Total forsyning: $ 554.99K $ 554.99K $ 554.99K Sirkulerende forsyning: $ 554.99K $ 554.99K $ 554.99K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.93M $ 1.93M $ 1.93M All-time high: $ 4.03 $ 4.03 $ 4.03 All-Time Low: $ 0.668389 $ 0.668389 $ 0.668389 Nåværende pris: $ 3.55 $ 3.55 $ 3.55 Lær mer om Hestia (HESTIA) pris

Hestia (HESTIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hestia (HESTIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HESTIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HESTIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HESTIAs tokenomics, kan du utforske HESTIA tokenets livepris!

