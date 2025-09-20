Hestia (HESTIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 24 timer lav $ 3.36 $ 3.36 $ 3.36 24 timer høy 24 timer lav $ 3.26$ 3.26 $ 3.26 24 timer høy $ 3.36$ 3.36 $ 3.36 All Time High $ 4.03$ 4.03 $ 4.03 Laveste pris $ 0.668389$ 0.668389 $ 0.668389 Prisendring (1H) +0.01% Prisendring (1D) +1.49% Prisendring (7D) -3.30% Prisendring (7D) -3.30%

Hestia (HESTIA) sanntidsprisen er $3.34. I løpet av de siste 24 timene har HESTIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.26 og et toppnivå på $ 3.36, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HESTIA er $ 4.03, mens den rekordlave prisen er $ 0.668389.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HESTIA endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, +1.49% over 24 timer og -3.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hestia (HESTIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.86M$ 1.86M $ 1.86M Opplagsforsyning 555.07K 555.07K 555.07K Total forsyning 555,067.6493562756 555,067.6493562756 555,067.6493562756

Nåværende markedsverdi på Hestia er $ 1.86M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HESTIA er 555.07K, med en total tilgang på 555067.6493562756. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.86M.