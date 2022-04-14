Heroes of NFT (HON) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Heroes of NFT (HON), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Heroes of NFT (HON) Informasjon Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others. Offisiell nettside: https://heroesofnft.com Kjøp HON nå!

Heroes of NFT (HON) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Heroes of NFT (HON), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 728.55K $ 728.55K $ 728.55K Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 87.02M $ 87.02M $ 87.02M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M All-time high: $ 0.427491 $ 0.427491 $ 0.427491 All-Time Low: $ 0.0026069 $ 0.0026069 $ 0.0026069 Nåværende pris: $ 0.00838381 $ 0.00838381 $ 0.00838381 Lær mer om Heroes of NFT (HON) pris

Heroes of NFT (HON) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Heroes of NFT (HON) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HON tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HON tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HONs tokenomics, kan du utforske HON tokenets livepris!

