Heroes of NFT (HON) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00906044 24 timer lav $ 0.00939508 24 timer høy All Time High $ 0.427491 Laveste pris $ 0.0026069 Prisendring (1H) -0.28% Prisendring (1D) -1.86% Prisendring (7D) +11.36%

Heroes of NFT (HON) sanntidsprisen er $0.00917468. I løpet av de siste 24 timene har HON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00906044 og et toppnivå på $ 0.00939508, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HON er $ 0.427491, mens den rekordlave prisen er $ 0.0026069.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HON endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og +11.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Heroes of NFT (HON) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 797.42K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.83M Opplagsforsyning 86.96M Total forsyning 200,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Heroes of NFT er $ 797.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HON er 86.96M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83M.