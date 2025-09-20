Heroes of NFT Pris (HON)
Heroes of NFT (HON) sanntidsprisen er $0.00917468. I løpet av de siste 24 timene har HON blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00906044 og et toppnivå på $ 0.00939508, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HON er $ 0.427491, mens den rekordlave prisen er $ 0.0026069.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HON endret seg med -0.28% i løpet av den siste timen, -1.86% over 24 timer og +11.36% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på Heroes of NFT er $ 797.42K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HON er 86.96M, med en total tilgang på 200000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.83M.
I løpet av i dag er prisendringen på Heroes of NFT til USD ble $ -0.000174233461788527.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Heroes of NFT til USD ble $ +0.0036480647.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Heroes of NFT til USD ble $ +0.0018839627.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Heroes of NFT til USD ble $ +0.00393428152524538.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000174233461788527
|-1.86%
|30 dager
|$ +0.0036480647
|+39.76%
|60 dager
|$ +0.0018839627
|+20.53%
|90 dager
|$ +0.00393428152524538
|+75.08%
Heroes of Nft is a turn-based collectible trading card game with metaverse elements. Players can battle in the arena playing against each other and show off their skills with unique hero cards. The never-ending possibilities will put competitors to the test of becoming a true strategist. While the in-game items will change the gaming pace drastically, future various game modes will allow players to experience different challenges. Users will confront each other in serious tournaments and the winners will get generously rewarded. Wallet ownable spell cards, weapons, and cosmetics will bring your heroes extra power and extra customization options. Moreover, these items will be sold on the marketplace to bring more volume to the HON economics. Our novel Play 2 Earn mechanics will allow players to be participants in a real game economy. PvP and PvE modes are rewarded separately with mintable HRM tokens while the real prizes are distributed in serious tournaments. HON token holders will designate the game’s future thus they’ll be the real game masters. Having all of these features, Heroes of NFT distinguishes itself from the others.
