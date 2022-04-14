Hermy The Stallion (HERMY) tokenomics
Hermy The Stallion (HERMY) Informasjon
Hermy is a Solana-based project that combines luxury and entertainment. It features a scratch lottery game for luxury prizes and Hermy is building an upcoming marketplace for purchasing high-end goods with cryptocurrency, including HermyCoin, bridging the gap between the world of high-end products and the fun & excitement of memecoins. Users can also earn HermyPoints through quests and referrals or by playing games on their telegram Mini-app, adding value and engagement to the ecosystem with chances of winning tokens and luxury goods.
Hermy The Stallion (HERMY) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hermy The Stallion (HERMY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Hermy The Stallion (HERMY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Hermy The Stallion (HERMY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet HERMY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange HERMY tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår HERMYs tokenomics, kan du utforske HERMY tokenets livepris!
HERMY prisforutsigelse
Vil du vite hvor HERMY kan være på vei? Vår HERMY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.