Hermy The Stallion (HERMY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.02758415 Laveste pris $ 0.00000326 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -0.18%

Hermy The Stallion (HERMY) sanntidsprisen er $0.00000963. I løpet av de siste 24 timene har HERMY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HERMY er $ 0.02758415, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000326.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HERMY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hermy The Stallion (HERMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.24K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.24K Opplagsforsyning 959.21M Total forsyning 959,209,140.0

Nåværende markedsverdi på Hermy The Stallion er $ 9.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HERMY er 959.21M, med en total tilgang på 959209140.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.24K.