Hermetica USDh (USDH) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hermetica USDh (USDH), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hermetica USDh (USDH) Informasjon USDh is the first Bitcoin-backed, yield-bearing stablecoin on Bitcoin L1 and L2s. USDh consists of BTC coupled with a short perpetual futures position to create a synthetic dollar that is completely outside the fiat banking system. The short perpetual futures position generates up to 25% APY from funding rate payments which are passed on to users that stake USDh. Hermetica’s mission is to enable global financial freedom. Offisiell nettside: https://hermetica.fi/ Kjøp USDH nå!

Hermetica USDh (USDH) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hermetica USDh (USDH), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M Total forsyning: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M Sirkulerende forsyning: $ 6.28M $ 6.28M $ 6.28M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.27M $ 6.27M $ 6.27M All-time high: $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 All-Time Low: $ 0.99679 $ 0.99679 $ 0.99679 Nåværende pris: $ 0.999235 $ 0.999235 $ 0.999235 Lær mer om Hermetica USDh (USDH) pris

Hermetica USDh (USDH) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hermetica USDh (USDH) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDH tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDH tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDHs tokenomics, kan du utforske USDH tokenets livepris!

USDH prisforutsigelse Vil du vite hvor USDH kan være på vei? Vår USDH prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDH tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!